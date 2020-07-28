السعودية للكهرباء تتكبد 869 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، والتي حققت خلالها خسائر بلغت 869 مليون ريال، مقابل 789 مليون ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت خسائر الشركة نحو 3.3 مليار ريال، مقابل 700 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب تحقيق صافي الخسارة للربع الحالي، إلى بنود غير متكررة تخص تسجيل تسوية فروقات مستحقات وقود بقيمة 597 مليون ريال لصالح شركة أرامكو السعودية تتعلق بتوريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل لإحدى محطات توليد الطاقة بالشركة.

وأشارت إلى أن الخسائر ترجع أيضا إلى تغير مزيج المبيعات نحو ارتفاع الاستهلاك السكني وانخفاض التجاري والحكومي والصناعي أثناء فترة حظر التجول نتيجة جائحة كورونا “كوفيد 19″، ما أدى إلى ارتفاع الرسم الحكومي بـ 477 مليون ريال، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل.