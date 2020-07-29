فيروس #كورونا في ايران… عدد الضحايا 78100 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران ارتفع إلى أكثر من 78100 شخص.

وبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خوزستان 5620، وفي مازندران 3605، وفي كيلان 3390، وفي لرستان 3075، وفي كلستان 2087.

وفي همدان 2025، وفي فارس 1990، وفي كرمانشاه 1920، وفي سمنان 985، وفي هرمزكان 970، وفي أردبيل 845، في قزوين 625 شخصًا.

وآعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام، في إحصاءاتها المفبركة، أن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية كان 235 شخصًا وعدد المرضى في العناية المركزة 3902 شخصًا.

كلا الرقمين غير مسبوق منذ ظهور كورونا في الشتاء الماضي. واعترفت لأول مرة أن 15 محافظة، بما في ذلك طهران، تقع في المنطقة الحمراء.

المحافظات الحمراء الأخرى هي مازندران وكلستان وفارس وآذربيجان الشرقية وأردبيل واصفهان وألبرز وإيلام وخراسان رضوي وكرمان وخراسان الشمالية وسمنان ولرستان وهرمزكان.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة: محافظات أذربيجان الغربية وخوزستان وبوشهر وجهارمحال وبختياري وزنجان وهمدان وكهكيلويه وبوير أحمد ومركزي ويزد وكيلان وقم في حالة إنذار.

وفي طهران، قال زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران: نظرًا إلى تمديد القيود المفروضة في طهران، يُحظر عقد أي تجمعات عامة واجتماعات ومعارض عامة في طهران.

وبطبيعة الحال، دخول 684 مريضًا جديدًا إلى مستشفيات طهران في غضون 24 ساعة فقط عدد لافت للنظر قد يؤثر على تحمل القوى العاملة والقدرات العلاجية.

%17 من المصابين بكورونا في اليوم الماضي هم بحالة حرجة وتحت الرعاية في وحدة العناية المركزة.

وفي خراسان رضوي، قال عناب ستاني، عضو مجلس الشورى: لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، تخلت الحكومة عن إدارة كورونا وباعت بطريقة ما صحة المواطنين مقابل جيوبهم.

في الأيام الأخيرة، بينما نشهد زيادة في حالات الإصابة بكورونا في محافظة خراسان رضوي، لا يوجد شعور بالمسؤولية في الجهاز التنفيذي.

وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في دائرتي الانتخابية 5 حالات في اليوم، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​البلد والعالم. هذا العدد من الوفيات هو إنذار خطير للبلاد.

وفي أردبيل، قال رئيس جامعة العلوم الطبية: إن العدد اليومي لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية تجاوز الألف.

وفقًا لمديري الصحة في محافظة أردبيل، فإن هذه المحافظة في وضع حرج من حيث انتشار كورونا، والمدن الأربع وهي أردبيل، ومشكين شهر، وبارس آباد، ونير في وضع أحمر.

وقال محافظ أردبيل: يحظر أي تحويل أو صرف نقدي في محافظة أردبيل لمنع انتشار فيروس كورونا.