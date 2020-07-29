بر جدة تطلق مبادرة «شكر وعرفان» لأبطال الصحة والأمن

تزامناً مع حلول العشر المباركات من شهر ذي الحجة، أطلقت جمعية البر بجدة مبادرة ( داووا مرضاكم بالصدقة) والتي خصصتها لمرضى الفشل الكلوي ومرضى المجمع الطبي الذين تشرف الجمعية على علاجهم ويحصلون على الخدمات العلاجية عبر مركزها الطبي ومراكز غسيل الكلى الخاصة والتابعة للجمعية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أنه في ظل الزيادة في أعداد المرضى والمصابين بالفشل الكلوي من المحتاجين حرصت البر على علاجهم ومساعدتهم صحياً ونفسيا.

ومن هذا المنطلق جرى إنشاء المراكز الطبية بالجمعية ابتدأ من مراكز غسيل الكلى وهما “مركز هشام عطار” أكبر مركز خيري بجدة, و “مركز عبدالكريم بكر” و”المركز الطبي”.

حيث يعمل القائمون على المراكز طوال أيام الأسبوع لتلبية حاجات المستفيدين، مبيناً أن الجمعية بمساعدة المحسنين تتطلع خلال العام الحالي إلى زيادة عدد المستفيدين واستيعاب المرضى, من أجل تقديم الخدمة الأفضل لهم ولجميع الراغبين في العلاج والاستفادة من خدماتها المتنوعة.

وذكر قاضي أن مراكز الغسيل الكلوي بالجمعية التي تحوي 67 جهازاً لغسيل الكلى, يشرف فريقها المتخصص من المستشارين والأطباء طيلة السنوات الماضية على أكثر من نصف مليون جلسة غسيل كلوي, حتى نالت ثقة المستفيدين وباتت أحد المقاصد الخدمية الخيرية للمهتمين بشأن أمراض الكلى والراغبين في العلاج لمن يعانون من الفشل الكلوي بالإضافة الي أنها تقدم خدمة العلاج في عدة تخصصات عبر مجمعها الطبي.

من جهة أخرى أطلقت جمعية البر مبادرة دعم لرجال الصحة والأمن تحت شعار (شكراً رجال الصحة والأمن) تقديرا للمواقف البطولية التي قدمها هؤلاء الرجال في ظل جائحة فايروس كورونا.. الذين بذلوا أرواحهم من أجل حماية وسلامة أبناء وطنهم والمقيمين على ثراه.

وأفاد قاضي أن الجمعية أطلقت المبادرة عبر صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي مخصصة هاشتاقاً خاصا يبعث به أبناء وبنات هذا الوطن المبارك رسائل حب وشكر وامتنان لما لمسوه من تفانٍ وجهود مشرفة ومدعاة للفخر من العاملين في الميدان الأمني والصحي، داعياً الجميع للمشاركة منوها أن الجمعية خصصت جوائز قيمة لأبرز المشاركات في هذه المبادرة الوطنية.

واختتم قاضي تصريحه موضحاً ان الجمعية وفي ظل حملتها (تحرَّ الأجر في الأيام العشر) قامت بتفعيل بطائق اهداءات للراغبين بتقديمها لأحبائهم بمناسبة العيد لتكون من باب الصدقة بإذن الله وأن يوجه ريع هذه البطاقات لمساعدة المرضى في المجمع الطبي و مرضى الفشل الكلوي.