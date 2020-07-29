لأول مرة منذ مايو… وفيات #كورونا اليومية في أمريكا قرب 1300

أظهر إحصاء رويترز أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة زادت بنحو 1300 حالة يوم أمس الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية منذ مايو أيار.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وهي أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية يوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات الثلاث 584 وفاة من أصل 1292 حالة وفاة جديدة. كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ رصد الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير كانون الثاني، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.

وزادت حالات الإصابة في الولايات المتحدة 64 ألفا يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.38 مليون حالة.