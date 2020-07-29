الحجاج يغادرون العزل الصحي ويصلون لميقات السيل الكبير في بداية مناسك الحج

‫غادر حجاج بيت الله الحرام العزل الصحي المؤسسيصباح اليوم الأربعاء الثامن من ذي الحجة 1441هـ، ، متجهين إلى ميقات “السيل الكبير” لبدء مناسك الحج.

وعملت الجهات الحكومية والصحة يداً بيد ، لتوفير سبل الراحة للضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتسعى كل القطاعات كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام ، من الحجاج والمعتمرين والزوار وتعملجاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وخاصة في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الأمنية والصحيةالفورية ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.