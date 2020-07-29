“دعمًا لجهود التحالف العربي”.. اليمن: “الانتقالي الجنوبي” يتخلى عن الحكم الذاتي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتمكن التحالف العربي من تطبيق اتفاق الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، نزار هيثم، إن التحالف قد حقق أهدافه التي أعلن من أجلها الإدارة الذاتية للجنوب. مؤكدا أن اتفاق الرياض يعالج الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية في اليمن.

وشدد المتحدث على دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية وكذلك تنمية محافظات الجنوب.

وتابع أن المجلس الانتقالي الجنوبي استجاب لتدخل قيادتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحرص على إنجاح جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.

وأكد أن المجلس حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن.

وأكد هيثم على استمرار وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.

وشدد هيثم على تحية صمود قوات الجنوب “الباسلة، التي أثبتت أنها الحصن الحصين للجنوب، إننا نحييهم ونعتز بصمودهم واستبسالهم وبطولاتهم، نحييهم وهم يرابطون الآن في مختلف الجبهات، كما نُحيي القطاعات الأمنية التي تبذل جهوداً كبيرة في تأمين العاصمة عدن ومحافظات الجنوب”، بنص تعبيره.