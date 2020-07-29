عدّاد #كورونا: الإصابات 16.6 مليونًا.. والضحايا 660 ألفا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 16.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16 مليوناً و737 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 9.7 مليونًا، فيما تجاوز عدد الوفيات 660 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وإسبانيا وباكستان والسعودية وكولومبيا وإيطاليا وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.