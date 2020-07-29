تعمل دون ترخيص.. إغلاق 13 محلًا تجاريًا في “عزيزية مكة”

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 13 محلاً تجارياً مخالفاً ضمن نطاق البلدية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تنفذها الفرق الرقابية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم رصد المحلات المخالفة في نطاق البلدية، حيث تبين أنها تعمل بدون رخص نظامية، مشيراً إلى إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد “المالكي” حرص البلدية على مراقبة الأنشطة التجارية، والتأكد من حصول جميع المنشآت، على التراخيص النظامية وإستيفائها للإشتراطات الصحية والفنية، وكذلك الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين.