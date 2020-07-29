الصحة: زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الطائف بنسبة 29%

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الطائف لكافة القطاعات، بنسبة 29%، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة ما يقارب من 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة.

وتأتي المبادرة انطلاقا من الإيمان بأهمية توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد – 19).