الكويت تسجل حالتي وفاة و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكویت، الیوم الأربعاء، تسجیل 754 إصابة جدیدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65903 حالات.

وقالت في بيان لها، إنه تم تسجیل حالتي وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 444 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الصحیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 125 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید-19) وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8992 حالة.

وبین “السند”، أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4059 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 498357 فحصا.