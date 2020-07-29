ضبط تشكيل عصابي تخصص في سلب الوافدين بالرياض

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الأربعاء)، من القبض على 5 أشخاص، سلبوا وافدين، إضافة لارتكابهم سوابق مماثلة.

وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية ، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح، فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، و هوية الجناة والقبض عليهم””.

وأضاف الرائد الكريديس، في بيان، أن المتهمين “أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)”. مشيرا إلى أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة و سلاح ناري من نوع رشاش.

وكشف متحدث شرطة الرياض أنه ثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.