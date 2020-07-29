الكويت.. الأجهزة الأمنية ترصد وتتابع 23 مشهورًا سعوديًا على علاقة بقضية غسيل الأموال

تتابع الأجهزة الأمنية في الكويت، 23 مشهورًا سعوديًا، بعد رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية، وفقًا ما أعلنته صحيفة “القبس”.

وحسب مصادر الصحيفة، قالت إن تبادل معلومات جرى مؤخرًا بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل المشاهير في الكويت.

وأوضحت المصادر، أن عمليات بيع سيارات “أنتيك” وساعات ثمينة جرت بين مشاهير الكويت و23 مشهورًا سعوديًا، لافتة إلى أنه تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.