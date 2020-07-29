أتركة قطر متواصلة.. الدوحة تستضيف مباراة السوبر التركي

تستعد قطر لاستضافة نهائي كأس السوبر التركي، المنتظر إقامته في يناير/ كانون الثاني من عام 2021، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، اليوم الأربعاء.

ويجمع نهائي كأس السوبر بين بطل كأس بنك زراعة وبطل الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

ووصف محللون سياسيون الخطوة بأنها نقطة جديدة في ملف “أتركة قطر”، فيما قال رئيس الاتحاد التركي إن ذلك يأتي بسبب فيروس كورونا المستجد والأوضاع المناخية.

وأضاف المحللون أن تصريحات رئيس الاتحاد التركي غير موضوعية، مشيرا إلى أن قطر تسجل عدد كبير يوميا، من الإصابات بفيروس كورونا.