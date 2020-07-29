المبعوث الأممي لليمن: آلية تسريع اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو الحل السلمي

قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، إن آلية تسريع اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو الحل السلمي.

ورحب في تصريحات، اليوم الأربعاء، بالدور المحوري للسعودية في الوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

يشار إلى أن المملكة قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.