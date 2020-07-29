عروض أمازون في عيد الأضحى خصومات حصرية في الإمارات والسعودية عبر موقع الموفر للكوبونات

تنهال عروض أمازون السعودية والإمارات وأمازون الدولي هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تتنوع قائمة الخصومات والعروض الترويجية التي يطرحها الموقع على عملائه في كل مكان في العالم.

حيث تهل على الأمة الإسلامية بشائر السعادة مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما يصاحبه دائما نشاطا ورواجا عمليات التجارة وحركة الشراء والبيع.

وبالفعل هناك نشاطا ملحوظا في عملية الشراء من أمازون خاصة مع التخفيضات غير المسبوقة والعروض التي جائت في وقتها، حيث تطرح Amazon كوبونات وعروض خصم تصل إلى 70% على بعض معروضات المتجر الإلكتروني.

وهو ما دعانا إلى كتابة هذا المقال، وفيه سنتوغّل في عروض أمازون الإمارات والسعودية، وكذلك عروض أمازون الدولي لعملاء الدول العربية التي لا توجد بها خدمات الشحن المباشر من Amazon ؛ مثل مصر وغيرها من الدول في الشرق الأوسط.

أمازون السعودية

في غضون الشهور القليلة الماضية انطلق أمازون في السعودية كبديل لـ سوق دوت كوم، والتي هي إحدى شركاته الفرعية.

ومنذ اللحظة الأولى من انطلاقه استقبله السعوديون بالكثير من البشر، لأنه أتى ليجلب معه الكثير من العلامات التجارية والسلع التي لم تكن متاحة من قبل في المملكة.

وجود Amazon في المملكة ساهم على حدوث رواج ملحوظ في سوق التجارة الإلكترونية، والتي نشطت كثيرا في الشهور الماضية، خاصة مع اندلاع أزمة كورونا في العالم.

جدير بالذكر أن موقع الموفر يطرح باستمرار كوبونات وأكواد خصم أمازون، بالإضافة إلى عدد من المتاجر العملاقة الأخرى التي تقدم خدمات شحن السلع في دول الخليج العربي وشمال أفريقيا.

ولنتابع الآن أفضل عروض أمازون الحالية وكيفية الحصول على كود خصم أمازون وكوبونات التوفير الحصرية من موقع الموفر.

أقوى عروض أمازون في عيد الأضحى

لن تصدق قارئي العزيز كم العروض الترويجية التي دشَّنها أمازون بمناسبة حلول عيد الأضحى، ليس في المملكة السعودية وحدها، إنما في الإمارات أيضا، إضافة إلى عروض أمازون الدولي التي تستطيع أن تستمتع بها من أي مكان في العالم

وسنتحدث عن تفاصيل جميع تلك العروض والتخفيضات الحصرية من أمازون.

عروض وكوبونات خصم أمازون السعودية

تطرح منصة أمازون في الفترة الحالية خصومات هائلة في السعودية بمناسبة عيد الأضحى كوبونات خصم تبدأ من 10% إلى 40% .

وخصومات متنوعة على المتجر تمتد حتى 70% عندما تستخدم كود خصم أمازون عبر الموفر.

إليك تفاصيل التخفيضات وأقوى عروض أمازون السعودية الجديدة من المنصة مباشرة.

خصم خاص يبدأ من 10% حتى 25% على كافة معروضات السوبر ماركت.

خصم حتى 30% على العطور كافة أنواع العطور ومستحضرات التجميل.

خصم جبار على الأجهزة المنزلية يبدأ من 15% وحتى 60 %.

خصم على الألعاب الإلكترونية المتنوعة يصل حتى 30%.

خصم هائل على مستلزمات الأطفال يبدأ من 10% وحتى 50%.

خصم شامل على لعب الأطفال حتى 70%.

خصومات مهولة على الجوالات تصل إلى 33% على أحدث الإصدارات.

خصم على اللابتوبات بقيمة تصل إلى 25%، وتشمل اكسسوارات اللاب توب وكافة الأجهزة اللوحية.

خصومات غير مسبوقة على معروضات الأثاث على أمازون السعودية تبدأ من 20% وتصل إلى 70% على جميع المعروضات.

خصومات على الساعات الفاخرة تصل إلى 70%.

خصومات على معروضات المطبخ تبدأ من 20% وحتى 65%.

كافة مستلزمات المنزل في أمازون السعودية عليها خصومات تاريخية تبدأ من 20% وحتى 70%.

خصومات تصل إلى 55% على الملابس والأحذية.

خصومات تصل إلى 70% على الحقائب والمحافظ.

خصومات تبدأ من 10% وحتى 50% على مستلزمات وأدوات العناية الشخصية.

وبهذه العروض فإن أمازون يضمن لعملائه في السعودية أفضل تجارب الشراء أونلاين، كما يوفر لك موقع الموفر صفحة خاصة بكوبونات أو كود خصم أمازون لأقوى العروض الحصرية والتي لن تجدها على أي موقع آخر.

وبما ان الشراء أونلاين بات أمرا مستحبا اليوم للوقاية القصوى والحد من انتشار كوفيد 19 ، فلا ضرر من استخدام كوبونات خصم أمازون السعودية من الموفر، بل إن هناك الكثير من الفوائد التي ستعود عليك قد يكون أقلها توفير أموالك وادخارها.

عروض أمازون الإمارات في عيد الأضحى

عروض أمازون في الإمارات لا تنتهي، حيث يقدم المتجر دائما عروضا ترويجية على أوسع نطاق.

لكن الأمر يختلف الآن، لأن عروض العيد في أمازون عروضا ضخمة، وهي تشتمل على معظم المعروضات في المنصة.

ولو كنت تقوم الآن بعمل طلبك الأول من أمازون في الإمارات فإنك سوف تحصل على خصم إضافة على جميع تلك العروض، قيمة الخصم 15% على إجمالي طلبك الأول.

قائمة خصومات أمازون في العيد

خصم شامل على متجر الأساس في أمازون الإمارات بقيمة تصل حتى 40%.

عروض متنوعة وخصومات شاملة على متجر الملابس خصومات على الأزياء النسائية، والأزياء الرجالية، وأزياء الأطفال في أمازون.

خصم شامل على قسم الأجهزة المنزلية يصل إلى 30% على كافة الأجهزة الكهربائية.

خصم يصل إلى 70% على أحدث الساعات.

خصم جبار يصل حتى 80% على المجوهرات القيِّمة والأنيقة من امازون الإمارات.

هذا بالإضافة إلى خصومات شاملة ومتنوعة على جميع معروضات الموقع من أكبر المعروضات أكثرها غلوا في الثمن، وحتى أبسط وأصغر معروضات الموقع.

لذلك ننصحك باستغلال هذه الفترة من السيل والعروض الحصرية في أمازون.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، لا تنسَ البحث عن خدمات أمازون الأخرى ،والتي م أهمها حاليا، خدمات التنظيف العميق للمنزل، وخدمات المنزل الذكي.

قم الآن بزيارة موقع أمازون الإمارات، وشاهد جميع العروض، وحدد السلعة أو الخدمة التي ترغب في شرائها، ثم زر موقع الموفر، وانسخ كوبون خصم أمازون الذي سوف يساعدك على الشراء بأقل سعر.

عروض وخصومات أمازون الدولي

يقدم موقع أمازون الدولي الكثير من العروض أيضا، ومن أمازون الدولي، أو أمازون الأمريكي يمكن ان يتسوق جميع عملاء أمازون من خارج الدول التي لا يوجد بها أمازون مثل مصر وغيرها من دول الخليج ودول شمال أفريقيا.

ويقدم أمازون الدولي عروض وخصومات متنوعة وشاملة على المتجر تصل حتى 80% على بعض المعروضات.

أيضا تستطيع أن تحدد السلعة التي تريد شرائها عبر أمازون الدولي، وتنسخ كود خصم أمازون عبر موقع الموفر لتحصل على المزيد من الخصومات.

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