أمانة مكة تسحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها يوميًا

تراقب أمانة العاصمة المقدسة‬⁩، الوجبات الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام أولا بأول في⁧‫ المشاعر المقدسة.

وأكدت الأمانة، أنها ستسحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن لتحليلها وفحصها والتأكد من سلامتها بصفة يومية.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار وتعمل جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصة في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الأمنية والصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.