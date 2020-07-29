تقارير أجنبية: سفير قطري دفع رشوة لإخفاء معلومات تمويل الدوحة لحزب الله

يقولون “في عالم السياسة لا يمكن إخفاء خبر مهما كانت خطورته أكثر من 24 ساعة”، وخاصة في عالم السوشيال ميديا.. هذا ما حدث مع محاولات قطر إخفاء تورطها في تقديم دعم سري لحزب الله.

مؤخرا تكررت الأنباء بقوة في هذا الجانب، غير أنه مؤخرا كشف تقرير لصحيفة “جيروزالم بوست” أن السفير القطري لدى بلجيكا حاول منع نشر أخبار تمويل بلاده لحزب الله من خلال صفقة مالية.

في حين ذلك أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن “سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن الخليفي، عرض دفع 750 ألف يورو إلى أحد موظفي أجهزة الاستخبارات الغربية، لكي يلتزم الصمت بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل حزب الله”.

وقالت التقارير إن دبلوماسيا قطريا رفيعا في بلجيكا، استعان بمايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة من أجل إخفاء دعم الدوحة لحزب الله.

بينما نفى إناكر تورطه في أي محاولة للتستر على الدعم القطري للحزب، وفق صحيفة ألمانية.

لكن “جيروسالم بوست” قالت إنها استمعت إلى تسجيل بين ضابط المخابرات الغربي وإناكر جرت خلاله الإشارة إلى السفير القطري عدة مرات.

فيما ذكرت صحيفة “دي تسايت” الألمانية أنه “في بداية 2019، عقد إناكر وضابط المخابرات والدبلوماسي القطري لقاء غداء عرض فيه الـ750 ألف دولار لتأمين صمت جيسون، مسؤول الأمن”.

وقالت الصحيفة إن الحكومة القطرية وسفارات الدوحة في بروكسل وواشنطن وبرلين رفضوا التعليق بشأن ذلك.