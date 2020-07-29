بيلاروسيا.. توقيف 32 مقاتلا روسيا جاؤوا “لزعزعة استقرار” البلاد

اعتقلت سلطات بيلاروسيا 32 من مرتزقة شركة “فاغنر”، شبه العسكرية الروسية في عملية ليلية في فندق خارج العاصمة مينسك، حسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية في بيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الأسبوع المقبل، مراراً إن “قوى أجنبية” تحاول التدخل في انتخابات بلاده، وتكرر الاتهام في التقرير الذي أصدرته وكالة أنباء “بيلتا” الحكومية في بيلاروسيا.

وذكرت “بيلتا” أن “وكالات تطبيق القانون تلقت معلومات تفيد بوصول أكثر من 200 مسلح لزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات”.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا تضغط اقتصادياً على بيلاروسيا للسيطرة على الدولة عبر اتفاقية اتحاد قديمة بين البلدين.