مليشيات أردوغان تصعد في ليبيا.. طائرة في مصراتة ومقاتلون نحو سرت

يبدو أن المليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتقاتل إلى جانب حكومة الوفاق بدأت في عمليات التصعيد في ليبيا، والاقتراب نحو مدينتي سرت والجفرة.

ورغم الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار في ليبيا، استمرت أنقرة في الدفع بقوات ودعم فصائل الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

أفادت معلومات إعلامية، الأربعاء، بهبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات تركية، إضافة إلى مرتزقة سوريين وفصائل الوفاق، وفقا لقناة العربية.

وأشارت المعلومات إلى أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها إلى جبهة سرت والجفرة.

وكانت معلومات سابقة أفادت للعربية فجر اليوم بأن فريقا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية. وأضافت المصادر أن الفريق التركي الذي لم تعرف على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.

وأعلنت تركيا والوفاق في وقت سابق أنهما تشترطان السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة من أجل وقف إطلاق النار الذي تدعو إليه كافة الوساطات الدولية والأممية على السواء، بغية استئناف المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

وتتمسك كل من أنقرة والوفاق بالسيطرة على مدينة سرت التي تعتبر مدينة استراتيجية يرفض الجيش التخلي عنها.

في حين أعطى البرلمان الليبي قبل أسبوعين الضوء الأخضر للجيش المصري بالتدخل عسكريا في حال ارتأت القاهرة أن هناك خطراً وشيكا يهدد أمن البلدين الجارين.

ومدينة سرت الساحلية تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق.

وكان الجيش الوطني الليبي سيطر عليها في يناير 2020، وتمكن من دخولها من دون معركة تقريباً.