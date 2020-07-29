المدعي العام السويسري يترك منصبه على خلفية قضايا فساد

أعلن مكتب المدعي العام السويسري مايكل لاوبر اليوم الأربعاء، أن لاوبر سيرحل عن المنصب في نهاية أغسطس المقبل، وذلك بعد أكثر من عامين من حالة الجدل التي أثيرت حول تعامله مع قضية الفساد ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ومن المفترض أن يتم تفعيل استقالة لاوبر رسمياً اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) 2021، لكن نظراً لوجود أيام عطلات وإجازات مستحقة لم يتم تسويتها، سيتوقف عن العمل بعد 31 أغسطس المقبل.

وتقدم لاوبر باستقالته بعد أن أيدت محكمة سويسرية حكماً ضده بسبب اجتماعاته السرية غير الموثقة مع رئيس “فيفا” الحالي جياني إنفانتينو.

وكانت المحكمة الإدارية الاتحادية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن لاوبر مدان بانتهاك واجبات منصبه.