العثور على جثة طفل في سيول وادي دوقة بأضم

‏أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغاً، مساء اليوم، يفيد بجرف السيل لطفل بوادي دوقه.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث و بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن جرف السيل بوادي دوقه لطفل يبلغ من العمر ٤ أعوام.

وقامت فرق الإنقاذ المائى بالبحث بمجرى الوادي والمزارع المجاورة ووجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة.

وأهاب العقيد القرني بالجميع عدم ترك الأطفال بمفردهم وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.