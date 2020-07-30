هطول أمطار غزيرة بمكة ونجران وجازان وعسير والباحة #صباح_الخير #يوم_عرفه #مكه_الان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساء الغد شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .