“الفيفا” يوافق على خطة إغاثة الاتحادات ضد #كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن مجلسه التنفيذي وافق على البنود الخاصة بخطة الإغاثة التي تبلغ تكلفتها 5ر1 مليار دولار وتم تخصيصها للاتحادات المحلية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتنقسم الخطة إلى 3 مراحل، إذ تلقت الاتحادات الـ211 المنضوية في “فيفا” حصتهم البالغة 152 مليون دولار من برنامج التطوير الآجل 2019 و2020، ويمكن تحويل منح التطوير الأخرى إلى صناديق الإغاثة التشغيلية لمواجهة فيروس “كوفيد-19”.

ومن المقرر أن يتلقى كل اتحاد محلي منحة قدرها 5ر1 مليون دولار، وسيتم تخصيص نصف مليون دولار لكرة القدم النسائية، بحلول يناير (كانون الثاني) 2021.

ويمكن لكل اتحاد محلي أيضاً التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى 5 ملايين دولار والتي يمكن استخدامها في الأنشطة بما في ذلك إعادة بدء المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة إلى اللعب.

وقال رئيس “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو: إن خطة الإغاثة هذه هي مثال رائع لتضامن كرة القدم والتزامها في مثل هذه الأوقات غير المسبوقة”.