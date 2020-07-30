حصيلة وفيات #كورونا في البرازيل تتخطى 90 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 تخطّت 90 ألفاً في البرازيل بعد تسجيل 1595 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والبرازيل، ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة لناحية الوفيات، باتت تسجل ما مجموعه 90,134 وفاة جراء الوباء.

كما سجلت البلاد الأربعاء عددا مرتفعا جدا من الإصابات بلغ 60,074، بحسب البيانات الرسمية التي يعتبر العلماء أنها أقل بكثير من الأرقام الفعلية.

وإذا تواصلت الوتيرة الحالية، فمن المتوقع أن تصل البرازيل إلى عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد علماء الأوبئة أن الرقم سيبلغ 200 ألف وفاة في نهاية العام.