عاجل… قتيل و12 مصاباً في انفجار باليابان

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بمقتل شخص وإصابة أكثر من 12 شخصا آخرين في انفجار وقع صباح اليوم الخميس في منطقة كورياما بمقاطعة فوكوشيما شمال شرقي اليابان.

ونقلت كيودو عن السلطات المحلية قولها إنه يبدو أن الانفجار وقع داخل مطعم في حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش)، ويعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز، مشيرة إلى أن المحققين يعملون على تحديد سبب الانفجار.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم نقل المصابين، ومن بينهم اثنان لا يقدران على الحراك، إلى المستشفى.

وأشارت كيودو إلى أن الانفجار كان قويا لدرجة تحطمت معها نوافذ مبان مجاورة ، حسبما أظهرت لقطات فيديو مصورة.

ونقلت إن إتش كيه عن سكان محليين قولهم إنهم لم يسمعوا مثل صوت هذا الانفجار من قبل.وقال شخص لـ(إن إتش كيه) :”إنه كان مثل القنبلة”.