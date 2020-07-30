مصادرة 50 ألف عبوة تنظيف مغشوشة قبل بيعها بالرياض

بعد كمين محكم وبالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بالرياض، ‏داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مستودعين يديرهما عمالة ومواطنين، تغش بمواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة.

وتم مصادرة أكثر من 50 ألف عبوة، وإيقاف شحنة مواد تنظيف جاهزة للبيع بمناطق المملكة.