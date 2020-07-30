صدفة غيّرت حياته.. قصة شاب ذي قناع بحثت عنه أمريكا

بضع ثوان من العزف على آلة البيانو، كانت كفيلة بتغيير حياة الشاب الأمريكي ليتحول إلى بطل مجهول تبحث عنه وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام التقليدي.

الشاب يدعى جون توماس آرتشر (23 عاما)، يدرس الهندسة المعمارية، بدأت قصته عندما دخل متجرا لبيع التحف والأثاث القديم بولاية ماساتشوسِتْس الأمريكية، ليطلب من العاملة بالمحل أن تدعه يعزف على بيانو كان معروضًا بالمكان.

العاملة لم ترفض طلبه، بل قامت بتصوير فيديو له، ونشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتفاجئها ردود الفعل، ويذيع صيت الشاب الغامض والمحل الذي عزف فيه.

وكتعبير عن الامتنان والإعجاب في الآن ذاته، قرر صاحب المحل إهداء البيانو للشاب العشريني، لكن المشكلة أن عازف البيانو كان يضع قناعا حال دون معرفة هويته، لتبدأ رحلة البحث عن “الرجل المقنع” ليس فقط من قبل رواد مواقع التواصل بل وأيضًا من وسائل إعلام قادها الفضول إلى مشاركة الفيديو أملا في إيجاده.

وانتهت قصة الرجل المقنع، بعدما تلقى رسالة من صديقته تخبره بالأمر، فتمكن من التواصل مع صاحب المحل أخيرا.

https://www.facebook.com/watch/?v=1608009839354544&t=0