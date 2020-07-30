فيتنام: نسخة جديدة من #كورونا أكثر شراسة وعدوانية

أعلنت السلطات في مدينة دا نانغ الفيتنامية عن ظهور نسخة أكثر عدوانية وسميّة من فيروس كورونا المستجد، يتمكن بسرعة من رئة المصاب، وأن 50% من المصابين بها يحتاجون لأجهزة تنفس صناعي.

وقالت السلطات الفيتنامية إن مجموع الإصابات بهذه النسخة من كورونا بلغ 42 شخصا، بينهم 37 في مدينة دا نانغ.

وفرضت سلطات المدينة حظرا شاملا، تضمن منع الدخول والخروج منها، وباشر العلماء بدراسة النوع الجديد من الفيروس.

في المقابل، قال باك كيدونغ ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام، إنه لا دليل على أن هذه الطفرات في الفيروس تتسبب في زيادة أو نقصان في عدوانية وضراوة الفيروس.