الذهب يتراجع مع تحركات تدعم الإقبال على المخاطرة

نزل الذهب اليوم الخميس بعد أن تعهد الفدرالي الأميركي بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا مما دعم الإقبال على المخاطرة، فيما يقول محللون إن المعدن الأصفر يواجه مقاومة في الأمد القصير لاختراق المستوى النفسي البالغ ألفي دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1957.17 دولار للأونصة، وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1950.60 دولار.

وقفز الذهب أمس الأربعاء بعد أن تعهد المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر في الوقت الذي يثبط فيه الارتفاع السريع للإصابات بفيروس كورونا الآمال في انتعاش اقتصادي.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر عائدا .

وحد من تقدم الذهب ارتفاع الأسهم الآسيوية التي اقتدت بصعود وول ستريت.

ويشير محللون إلى أن الذهب ارتفع ما يزيد عن 28 بالمئة منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.76 دولار وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2122.44 دولار.