400 ألف يورو.. سر رحيل مايكون من “النصر” إلى “غلطة سراي”

كشفت تقارير صحافية تركية، عن مفاجأة بسبب رحيل مدافع فريق النصر السعودي، البرازيلي مايكون، عن صفوف الفريق، من أجل الانضمام إلى فريق غلطة سراي التركي.

فشلت مفاوضات النصر لتحويل إعارة مايكون إلى شراء دائم، بسبب إصرار النادي التركي على تقاضي 3 ملايين يورو، للموافقة على الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة الصباح التركية، أن السبب الحقيقي وراء مغادرة مايكون وسفره من الرياض إلى إسطنبول، هو تخفيض راتبه السنوي من 3.5 مليون يورو، إلى 3.1 مليون يورو.

وتعود منافسات الدوري السعودي من جديد خلال الشهر المقبل، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة 23 من المسابقة 4 أغسطس المقبل، على أن تختتم المباريات بالجولة الأخيرة 9 سبتمبر.