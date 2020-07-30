كورونا.. 247 ألفًا إصابات إيطاليا و283 في إسبانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 246 ألفاً و776 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35129 حالة، وتعافى 199 ألفاً و31 شخصا من المصابين حتى الآن.

فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إسبانيا إلى 282 ألفاً و641 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت مدريد، بحسب البيانات.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28441 حالة. وتعافى 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 25 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا.