الكويت تسجل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الخمیس، تسجیل 626 إصابة جدیدة بمرض كورونا

المستجد (كوفید-19) خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66529 حالة في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 445 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح “السند” أن حالات الإصابة ال626 السابقة تضمنت 413 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 65.97 في المئة و213 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 34.03%.