آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا ترفع مدة الحجر الصحي للمصابين

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تتجه بريطانيا نحو رفع مدة العزل الذاتي للأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو من ظهرت عليهم الأعراض، لعشرة أيام بدلا من أسبوع.

وبحسب كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا فهناك ثمة ما يدل على أن المصابين يمكن أن يحملوا العدوى وينقلون مرض كوفيد 19 لمدة تتجاوز الأسبوع بعد ظهور الأعراض.

وأشاروا إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وتظهر عليهم أعراض مرض طفيفة، ويتعافون، لديهم احتمالية ضعيفة لكن حقيقية لنقل العدوى خلال 7 إلى 9 أيام من بداية المرض.

يذكر أن فترة الحجر الصحي في بريطانيا تبلغ فقط 7 أيام وتعتبر من أقصر فترات العزل مقارنة بالدول الأوروبية. وكانت قد أوصت منظمة الصحة العالمية المواطنين الذين ظهرت عليهم الأعراض بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام.