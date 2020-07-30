“موارد الرياض” تنفذ 19 ألف زيارة تفتيشية وتضبط 1300 مخالفة

أسفرت جهود فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأربعة أشهر الماضية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية عبر نظام التفتيش المؤسسي “تمام” وضبط 1300 مخالفة لنظام العمل ولوائحة التنفيذية.

وشملت الزيارات الميدانية المنفذة العديد من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي ووادي الدواسر والأفلاج لمتابعة مدى التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.