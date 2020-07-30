التعاون الخليجي يثمن جهود حكومة خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن

ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن.

ورفع أطيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبه نجاح موسم حج عام 1441هـ، الذي جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وما تطلبه ذلك من إجراءات إحترازية و تباعد اجتماعي لضمان صحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن، مقدراً في الوقت نفسه قرار المملكة العربية السعودية في تنظيم حج هذا العام بأعداد قليلة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة رغم المتطلبات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

كما أشاد بجهود جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، مبتهلا إلى المولى، عز وجل، أن يحفظ الجميع من كل مكروه وأن يعيد العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير و اليمن و البركات.