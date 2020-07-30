بعد إتلافها في حادث مروري.. فهد الروقي يعفو عن سارق سيارته بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى

أعلن فهد بن محمد الروقي، نائب رئيس المجلس البلدي بمكة السابق، اليوم (الجمعة)، عفوه عن سارق سيارته (جيب لكزس)، لوجه الله.

وتعود تفاصيل الواقعة لتواجد “الروقي” شمال محافظة الطائف لشراء مستلزمات بيته، من أحد محال التموين التجارية، وبخروجه من المحل لم يجد سيارته، إذ سرقها شاب وتسبب في إتلافها في حادث مروري، واختفى من حينها.

من جانبه، قرر فهد الروقي، العفو عن السارق، الذي لم يستدل عليه حتى الآن، نظرا لمناسبة يوم عرفة، وعيد الأضحى.

وقال “الروقي”، في تصريحات لـ”الوئام”: أدعو الله بالهداية وأن يرشده الطريق الصواب. مضيفا: “العفو والتسامح أمر طيب واتنمى أن يسود العفو عند الجميع”.

واختتم “الروقي” حديثه سائلا الله العلي القدير أن “يعوضنا خيرا مما أعطانا”.