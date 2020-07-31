لجنة المسابقات: جدول الموسم الجديد للدوري في نهاية سبتمبر

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ستكشف في نهاية سبتمبر المقبل، عن جدول النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف التقرير أن اللجنة تنتظر إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت بقية مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي ستجرى في “أيام الفيفا” في

حزيران/يونيو 2021، بعد أن حدد مباريات المرحلة الأولى في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد مدد “أيام الفيفا” في يونيو 2021 من تسعة أيام إلى 16 يوما، تعويضا عن أيام التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وترك للاتحادات القارية حرية إجراء أربع مباريات أو ثلاث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم،وهو ما ستحدد على ضوئه لجنة المسابقات جدول الدوري بعد معرفة برنامج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في يونيو 2021.

وأوضحت المصادر أن لجنة المسابقات ستعقد ورشة عمل للتنسيق مع اتحاد كرة القدم وإدارة المنتخبات وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الحصول على جدول وتوقيت المباريات الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سينطلق

في 16 أكتوبر المقبل.