روسيا: 14 ألف وفاة بين 834 ألف إصابة بـ #كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد العسكريين الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، بلغ 8880.

وجاء في بيان عن الوزارة: “خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 74 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك وصل عدد المتعافين من المرض إلى 8880 شخصا”.

ويعاني من الإصابة بالفيروس حاليا 1112 عسكريا و170 طالبا في مؤسسات التعليم العسكري العالي، و12 موظفا مدنيا متعاقدين مع الجيش.

كانت السلطات الصحية في روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 834 ألفا و499 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و802، وتماثل للشفاء 629 ألفا و655، ولا يزال هناك 191 ألفا و42 حالة نشطة.