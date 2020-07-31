رسميا.. اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة

أعلنت جريدة أم القرى، اليوم (الجمعة)، اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة.

وجاء في منشور الجريدة إنه “بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 294 وتاريخ 21-08-1431 هـ بشأن تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، والقرار الوزاري رقم 15098 وتاريخ 06-06-1436 هـ بشأن اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، والقرار الوزاري رقم 30477 وتاريخ 20-12-1438 هــ بشأن اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة، والقرار الوزاري رقم 4100037319 وتاريخ 21-02-1441 هـ بشأن اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة بالصيغة المرفقة.

ثانيــاً: تنشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.

ثالثــاً: يشترط أن يرفق الاستشاري ضمن عرضه للدخول بالمنافسات الحكومية اعتباراً من تاريخ 01-01-1442هــ ولمدة ثلاثة أشهر مشهداً معتمداً من وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين يفيد بتقدمه لها بطلب الحصول على التصنيف وذلك استثناءً من أحكام المادة الثالثة بهذه الآلية وذلك لتكوين شريحة كـافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه”.