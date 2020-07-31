الرياض: ضبط شخصين تورطا بارتكاب 24 جريمة سرقة للآليات والمعدات الثقيلة

صرّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطِنَينْ/ في العقد الرابع من العمر).

وأضاف الرائد الكريديس، في بيان، أن ذلك جاء لتورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وقد ضبط بحوزتهما (420) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وأوضح أنه تم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع (بلدوزر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.