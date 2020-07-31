آخر تطورات #كورونا عالميا.. حصيلة المتعافين تتخطى 11 مليونا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بالعالم 11 مليونا، عصر الجمعة، وفق موقع “worldometers”.

وبلغت الحصيلة 11 مليونا و323 حالة شفاء، معظمها سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

فيما وصل إجمالي الوفيات 678 ألفا و582، والإصابات فاقت 17 مليونا و573، وفق المصدر نفسه.

وموقع “worldometers”، مختص برصد إحصاءات الفيروس في جميع بلدان العالم.