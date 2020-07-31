بلاتر يدعو لإيقاف رئيس “فيفا”

دعا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، سيب بلاتر، لإيقاف الرئيس الحالي لـ”فيفا”، جياني إنفانتينو، بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا.

قالت السلطات السويسرية أمس الخميس، إنها بدأت تحقيقات جنائية بحق إنفانتينو، فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه، وبين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، في حين ينفي رئيس “فيفا” الحالي، وولاوبر، ارتكاب أي مخالفات.

وقال بلاتر في بيان: “بالنسبة لي الأمور واضحة، وهي أنه لابد للجنة القيم التابعة لـ”فيفا” التحقيق مع إنفانتينو، ومن ثم فإنه لابد لها من إيقافه”.

وتعرض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة لـ”فيفا”، والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة، بعد ذلك بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا في 2015.

والتحقيقات لا تزال مستمرة، ولم توجه أي تهمة إلى بلاتر الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة.