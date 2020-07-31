وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لصالح تنفيذ #اتفاق_الرياض بشأن اليمن

أشاد وزير الخارجية الفرنسي خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي بجهود المملكة لصالح تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.

وعقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وما تقوم به من خلال رئاستها بالشراكة مع الدول الأعضاء، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وغرد وزير الخارجية السعودي على حسابه الرسمي بتويتر قائلا : “التقيت اليوم في باريس زميلي معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تناولنا العلاقات الثنائية وما تقوم به المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة، كما ناقشنا الأوضاع في المنطقة و سبل دعم الامن و الاستقرار.”

ووصل الأمير فيصل بن فرحان إلى فرنسا في إطار جولته الحالية التي شملت مصر والجزائر وتونس والمغرب، حيث التقى نظراءه وزراء الخارجية، وكانت الأزمة الليبية ضمن جولات المباحثات واللقاءات الرسمية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات بين تلك البلدان والمملكة، وكذلك الأوضاع الإقليمية والقضايا المشتركة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن الحل السياسي الشامل في اليمن هو الطريق لإنهاء الصراع في هذا البلد.

فيما دعا إلى حل سياسي في ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي.