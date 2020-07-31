مصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى ل20 شخصاً من عائلته

ذكرت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، قصة لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا بالمملكة إن المصاب كان في إحدى المحافظات بالمملكة، وتأخر بالفحص ولم يعزل نفسه برغم ظهور أعراض وتسبب في نقل العدوى لقرابة 20 شخصاً من عائلته، ومن ضمنهم كبيرة في السن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1,686 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكةإلي 275,905 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 4,460 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 235,658 حالة، كما تم تسجيل حالات 24 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,866 حالة.