أبل تتخطى #أرامكو مؤقتا وتصبح أكبر شركة في العالم

ذكرت تقارير اقتصادية عالمية اليوم الجمعة، أن شركة أبل تخطت لفترة وجيزة شركة أرامكو السعودية كأكبر شركة في العالم.

وأفادت التقارير بأن أسهم شركة أبل وصلت إلى 7.1 بالمئة إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، وفقا لرويترز.

وبهذه الأرقام تخطت الشركة المصنعة لهواتف أيفون، أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر شركة مدرجة في العالم.

وصعد سهم الشركة إلى مستوى قياسي عند 412 دولار في التعاملات المبكرة. وإذا أغلقت عند هذا المستوى، فسيبلغ رأسمالها السوقي 1.786 تريليون دولار.

ويبلغ رأس المال السوقي لأرامكو، والتي صارت أكبر شركة مدرجة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.