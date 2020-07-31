ترامب يحاصر الصين.. ويلوح بحظر “تيك توك” بعد هواوي

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد بدء جولة جديدة في المعركة الأمريكية الصينية، بعدما لوح بأن بلاده قد تحظر تطبيق تيك توك الصيني الشهير.

وأعلن ترامب، في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكة تبحث في عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك الصيني.

وفي وقت سابق قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن تيك توك يخضع للمراجعة الرسمية من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سفيوس).

وطرح وزير الخارجية مايك بومبيو فكرة حظر التطبيق من قبل، لأنه مملوك لشركة صينية، (بايت دانس).

وكثفت إدارة ترامب مؤخرا الإجراءات ضد شركات التكنولوجيا الصينية، محذرة من أن هذه الشركات تمثل تهديدا أمنيا.

وقال منوشين للصحفيين إلى جانب الرئيس دونالد ترامب: “تيك توك قيد مراجعة (سفيوس) وسنقدم توصية إلى الرئيس بشأنه الأسبوع الجاري”.

وأضاف ترامب: “ننظر في أمر تيك توك”.

وتصر شركة تيك توك على أنها لا تشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية، وتؤكد حسن نواياها المتعلقة بالولايات المتحدة، بما في ذلك رئيسها التنفيذي وهو مواطن أمريكي وعملياتها الكبيرة في البلاد.

وفي منتصف مايو الماضي، قرر ترامب تمديد الأمر التنفيذي الذي وُقِّع في مايو 2019، وبه مُنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة هواوي الصينية، لمدة عام آخر .

ويُعلن الأمر التنفيذي الذي مُدد إلى عام 2021 حالة الطوارئ الوطنية، ويمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.