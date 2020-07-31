بعد تلويح ترامب بحظره.. مايكروسوفت تجري محادثات لشراء “تيك توك”

أفاد مصدر مطلع بأن شركة مايكروسوفت الأمريكية تجري محادثات لشراء تطبيق “تيك توك” الصيني الشهير.

جاء ذلك في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ خطوات لحظر التطبيق فعليا في البلاد.

وقال المصدر المطلع على المحادثات، وفقا لصحيفة نيويروك تايمز الأمريكية، إنه لم تتضح بعد إلى أي مدى وصلت المناقشات بين مايكروسوفت وتيك توك.

ودفعت تصريحات مسؤولو إدارة ترامب بشأن القلق من أن تيك توك يشكل تهديدا للأمن القومي، إلى ترجيح صحة الأحاديث عن تغيير ملكية تيك توك الذي بلغت قيمته 100 مليار دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ترامب على وشك الإعلان عن أمر يجبر الأمريكي بايت دانس، مالك تيك توك، على بيع التطبيق.