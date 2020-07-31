شاهد.. عائلة تتفاجأ بـ”أسد” يهاجم المنزل أثناء ذبح الأضحية.. ماذا فعلوا؟

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لهجوم “أسد” على منزل عائلة قيل إنه صباح أول أيام عيد الأضحى أثناء ذبحهم الأضحية.

وقال هيثم خالد الذي ظهر في الفيديو إنه تفاجأ بأهل بيته يصرخون “أسد يدخل إلى البيت من السور”، وأضاف “في البداية قلت إنه قط كبير الحجم مثل لكن عندما حضرنا وجدناه أسد فعلا وكان واقفا على السور بيننا وبين الجيران ويراقب الأضحية”.

ويحكي هيثم في الفيديو أنهم لجأوا إلى الشرطة لوصف الموقع والتي حولتهم بدورها إلى البلدية قبل أن يسألهم المختص بستنكار شيديد “هل أنتم متأكدون.. كيف أسد !!.. وهل هو هائج”.. قبل أن يقتنعوا بالبلاغ ويتم معالجة الموضوع بسلام، على حد قوله.