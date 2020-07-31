بالصور.. مياه الأمطار تداهم منازل وتحتجز مركبات في جازان

داهمت مياه الأمطار في مدينة جازان عددا من المنازل، وتضررت عددا من المركبات جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن جريان السيول.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الحالات تمثلت في دخول مياه الأمطار إلى (5) منازل، ومحافظة أحد المسارحة (29) منزلاً، ومحافظة أبو عريش منزلين، ومحافظة الدرب (40) منزلاً ولم تستوجب هذه الحالات إسكان أو إيواء أي من أسر هذه المنازل.

وأضاف أنه تم بمحافظة صامطة مباشرة (30) منزلاً دخلت إليها مياه الأمطار، حيث تم إيواء (8) أسر يبلغ عدد أفرادها (47) شخصاً وذلك ممن استوجب إيواؤهم وفق الأضرار الناتجة من دخول مياه الأمطار بمنازلهم وتم التعامل مع جميع هذه الحالات في حينه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الفرق الميدانية باشرت حادث سقوط جزئي لسقف محل تجاري في محافظة أحد المسارحة دون أي خسائر بشرية ولله الحمد.

وقال إن الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني ساهمت في إنقاذ عدد من الحالات منها تغريز (6) سيارات في كل من محافظات الطوال وصامطة وضمد، وتضررت عدد من المركبات من جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن هطول الأمطار وجريان السيول وكان عددها (18) مركبة، في مدينة جازان (14) سيارة، ومحافظة أحد المسارحة سيارتين، ومحافظة صامطة سيارتين.

وهطلت الأمطار على منطقة جازان الجمعة أول أيام عيد الأضحى وتدرجت من متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات المنطقة، سالت على إثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي.