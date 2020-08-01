وفيات وإصابات بتصادم سيارتين على طريق الساحل بجدة

أدى تصادم سيارتين على طريق الساحل إلى حالتين وفاة وإصابة 4 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.

وعلى الفور توجهت اربع فرق اسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ

تم تسجيل 6 اصابات منها حالتين وفاة وحالتين إصابات حرجة.

وإصابتان مابين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.